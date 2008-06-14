Требуется ответственный программист желательно из Украины, с опытом верстки html, программированием php, mysql, smarty. Движок представляет собой почти аналог pop-under.ru, пишите сроки и цену!
Скрипт - отправка email
Нужен скрипт по отправке email.
Загружаю список email адресов в формате txt
Загружаю папку - файлы с текстом в формате txt
Файлов в папке может быть 100 - 1000 штук.
Первый email = 1 файл в папке...
Например если загрузил файл в котором 200+ email адресов то и файлов txt в папке будет 200+
Для каждого email - свой файл - по порядку 1 - 2 - 3...
Настройка при отправке
1) Отправить текст полностью.
2) Отправить 1000+- знаков (до точки)
Отправить 2000+- знаков
Отправить 5000+-
Отправить 10 000+-
Отправить текст до разделения (разделение - пустая строка)
Текст может быть в формате html или обычный текст.
Загружать файлы могу через фтп.
Выбранный исполнитель
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