Скрипт - отправка email

Нужен скрипт по отправке email.

Загружаю список email адресов в формате txt

Загружаю папку - файлы с текстом в формате txt

Файлов в папке может быть 100 - 1000 штук.

Первый email = 1 файл в папке...

Например если загрузил файл в котором 200+ email адресов то и файлов txt в папке будет 200+

Для каждого email - свой файл - по порядку 1 - 2 - 3...

Настройка при отправке

1) Отправить текст полностью.

2) Отправить 1000+- знаков (до точки)

Отправить 2000+- знаков

Отправить 5000+-

Отправить 10 000+-

Отправить текст до разделения (разделение - пустая строка)

Текст может быть в формате html или обычный текст.

Загружать файлы могу через фтп.