Вставить выпадающее автозаполняющееся меню

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Вставить выпадающее автозаполняющееся меню в интерфейс сайта

как в гугл. К примеру: юзер вводит буквы: "Комп", а поисковая строка выдает варианты с этим сочетанием букв

сайт: www.rfsclan.ru

ссылки: www.rfsclan.ru/quests.html (одна ссылка = одна новость)

пример работающего скрипта:

http://allajax.ru/script/skript-avtozapolneniya-form/

17 лет назад
kolbaska3000
Александр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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