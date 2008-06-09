Нужно дописать скрипт lightbox (http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/) чтобы была возможность просматривать группы фоток с минимальным кол-вом кликов. Требуемые новые кнопки : следующая, предыдущая, фото 1-N, слайд-шоу, закрыть. Все кнопки нужны снизу фото, там где находится кнопка закрыть. ...
Вставить выпадающее автозаполняющееся меню
Вставить выпадающее автозаполняющееся меню в интерфейс сайта
как в гугл. К примеру: юзер вводит буквы: "Комп", а поисковая строка выдает варианты с этим сочетанием букв
сайт: www.rfsclan.ru
ссылки: www.rfsclan.ru/quests.html (одна ссылка = одна новость)
пример работающего скрипта:
Заявки фрилансеров
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