Нескучный дизайн, логотип шопа,2 элемента на flash

Нескучный дизайн и логотип интернет-шопа, 2 элемента на флэше

Требуется дизайнер/флэшер для интернет-магазина.

Имеется набросок:

http://www.xerenade.com/_work/diverse/high-end-shoes

1. Нужно несколько "освежить" этот дизайн и создать 6 страниц:

- Стартовая страница

- Список продуктов одной категории

- Страница с описанием продукта

- Системная страница (техт, картинки) - типа "О нащей компании"

- Формуляры страниц заказа - "Мои данные"

- Страница корзины

2. Так же надо разработать логотип.

3. И надо разработать 2 элемента на флэше (или подобрать opensource):

- Zoom

- Вращение на 360° (10-20 фотографий каждого товара, каждый раз повернутого на несколько градусов)

!!! Нужно просто последовательно менять фотографии, без всяких переходов и естественно 3D-моделирования !!!!

Вот примеры:

http://flashwanted.com/fla/galleries-slideshows/image-navigator.html

http://www.stylebop.com/product_details.php?id=8121

http://www.office.co.uk/mens/converse/all_star_hi/21/535/13942/1

http://flashden.net/item/360-image-rotate-with-zoom-functionality/3439

Указывайте сроки и цену.