Нескучный дизайн, логотип шопа,2 элемента на flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок446 просмотров

Нескучный дизайн и логотип интернет-шопа, 2 элемента на флэше

Требуется дизайнер/флэшер для интернет-магазина.

Имеется набросок:

http://www.xerenade.com/_work/diverse/high-end-shoes

1. Нужно несколько "освежить" этот дизайн и создать 6 страниц:

- Стартовая страница

- Список продуктов одной категории

- Страница с описанием продукта

- Системная страница (техт, картинки) - типа "О нащей компании"

- Формуляры страниц заказа - "Мои данные"

- Страница корзины

2. Так же надо разработать логотип.

3. И надо разработать 2 элемента на флэше (или подобрать opensource):

- Zoom

- Вращение на 360° (10-20 фотографий каждого товара, каждый раз повернутого на несколько градусов)

!!! Нужно просто последовательно менять фотографии, без всяких переходов и естественно 3D-моделирования !!!!

Вот примеры:

http://flashwanted.com/fla/galleries-slideshows/image-navigator.html

http://www.stylebop.com/product_details.php?id=8121

http://www.office.co.uk/mens/converse/all_star_hi/21/535/13942/1

http://flashden.net/item/360-image-rotate-with-zoom-functionality/3439

Указывайте сроки и цену.

17 лет назад
xerenade
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$150
Отличная работа, хорошая коммуникация Уже делаем следующий совместный проект
Замечательный заказчик, объяснения и описания к проекту четкие, понятные, очень приятен в общении, оплата своевременная, никаких задержек. Сотрудничать с такими людьми огромное удовольствие!

Заявки фрилансеров

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Два xml-парсера крупных контент провайдеров.

    $100

    Нужно написать два скрипта, которые будут (не сильно грузя сервер) получать файл в формате xml от контент провайдера и вливать данные в mysql-базу. Описание структуры первого xml-файла - http://wa.net.ua/xml.zip (PlayFon - ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Соединить SOAP вебсервис с сайтом

    Работа в следующем: Есть вебсервис с набором функций Есть дизайн сайта (отверстанный) Надо: 1) Соединить вебсервис (soap) с сайтом (как понимаете надо будет его переверстать под это дело), написать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт на Друпал

    $1000

    Необходимо доделать социальную сеть на Друпал. Программист, который делал резко куда-то пропал, хотя все шло нормально. Возможно несчастный случай. Большая часть проекта уже сделана. Мультисайтинг готов. Сделан на общих таблицах. Все основные модули тоже поставлены ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Правка глюков в CMS

    Нужно поправить глюки в рипе на http://www.0629.com.ua/. Надо лезть в php-код + возвожно в мускульные таблицы. В кратце - не работают некоторые разделы админки, новостей и т.д. Хотелось ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка проекта на EXT JS

    $600

    1. Требуется доработать существующие формы на EXT JS 2. Требуется разработать несколько новых дополнительных форм на EXT JS 3. Требуется разработать конструктор простых форм на EXT JS (рассматриваются варианты как серверного, так ...

    AJAXJavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция системы UserManagement с любыми другими

    Имеется простая система User Management с набором стандартных функций. (регистарция/логин-логаут/изменнение пароля-данных и т.д.) Необходимо разработать универсальную систему, чтобы можно было легко интегрировать любые другие скрипты имеющие свою User Management – форумы, блоги, ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется рассылка

    Нужен ПХП-скрипт рассылки 1) Пользователь заходит на сайт 2) Вводит свой е-мэйл 3) Получает на е-мэйл письмо с проверкой адреса (я знаю, что обычно там дается ссылка, по которой надо перейти) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция дизайна в движок

    $300

    Здравствуйте. Имеется готовый дизайн разработанный для системы дистанционного обучения "CLIX". Система написана на JAVA и немного PHP все необходимые исходники имеются. Нужно натянуть готовый дизайн на готовый движок , так же проверстать дизайн, по ...

    JavaPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад