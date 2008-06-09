Доделать сайт на Друпал

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки216 просмотров

Необходимо доделать социальную сеть на Друпал. Программист, который делал резко куда-то пропал, хотя все шло нормально. Возможно несчастный случай. Большая часть проекта уже сделана. Мультисайтинг готов. Сделан на общих таблицах. Все основные модули тоже поставлены и переделаны под мультисайтинг. Осталось добавить несколько модулей и все аккуратно настроить.

Последняя версия лежит на webocean.ru

В прикрепленном файле лежит ТЗ по всему проекту. То что должно получится в результате.

Если заинтересованы или есть вопросы, то пишите в аську. Также могу дать доступ в админку, где все более наглядно, видно что уже сделано.

Указывайте цену и реальные сроки. Также желательно наличие портфолио.

Drupal
17 лет назад
lanyox
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

Заявки фрилансеров

qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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