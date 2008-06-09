Мне надо переделать анкету на сайте http://registracia.vze.com/ на отдельную страницу на PHP
Доделать сайт на Друпал
Необходимо доделать социальную сеть на Друпал. Программист, который делал резко куда-то пропал, хотя все шло нормально. Возможно несчастный случай. Большая часть проекта уже сделана. Мультисайтинг готов. Сделан на общих таблицах. Все основные модули тоже поставлены и переделаны под мультисайтинг. Осталось добавить несколько модулей и все аккуратно настроить.
Последняя версия лежит на webocean.ru
В прикрепленном файле лежит ТЗ по всему проекту. То что должно получится в результате.
Если заинтересованы или есть вопросы, то пишите в аську. Также могу дать доступ в админку, где все более наглядно, видно что уже сделано.
Указывайте цену и реальные сроки. Также желательно наличие портфолио.
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