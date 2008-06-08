Нужны пара компонентов для Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно написать пару несложных компонентов.

1. Калькулятор (подсчет стоимости товаров из японии),

2. Конвертер из Excel (csv) в деревовидный каталог на сайт (просто каталог, без возможности заказывать с него!).

Joomla
17 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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