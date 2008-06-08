Необходимо сверстать готовый макет дизайна
Нужны пара компонентов для Джумлы
Нужно написать пару несложных компонентов.
1. Калькулятор (подсчет стоимости товаров из японии),
2. Конвертер из Excel (csv) в деревовидный каталог на сайт (просто каталог, без возможности заказывать с него!).
Заявки фрилансеров
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