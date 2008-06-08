DatsoGallery +Joomla 1.5 +native mode

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Итак, есть галерея Datso. Скачать можно здесь www.datso.fr. Необходимо переделать галерею, чтобы она работала в joomla 1.5 без использования legacy plugin'а.

Joomla
17 лет назад
nanosoft
Master Joomla 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров