Создание screenshot сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки286 просмотров

Создание screenshot сайта по заданному адресу

Платформа windows, apache, php5, mysql

Как примеры

http://www.browsrcamp.com/

http://www.cys.ru раньше здесь тоже показывались скриншоты

Интересует именно локальное создание скриншотов, не через сторонние сайты!

Решение оказалось на поверхности.

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/1146

ApacheMySQLPHP
17 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров