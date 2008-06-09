Доработка скрипта залива по FTP

Здраствуйте,

Имеется дорген лезвия, в котором нужно доработать функцию залива файлов по фтп так, чтобы заливка файлов с сервера производилась с разных IP-адресов (так как сетевой карте присвоено несколько IP-адресов).

Вот что нам посоветовали сделать - "Смотри, во-первых, можно написать скрипт, который бы по FTP выкладывал бы с заданного айпишника. Это можно реализовать и на php, и на Perl."

Это и требуется сделать. Думаю можно будет это реализовать, написав функцию работы с фтп на сокетах, где можно будет выбирать ip-адрес с которого заливать файлы. Потом это нужно будет интегрировать в дорген.

В доргене предусмотрена пакетная генерация, при котором данные для заливки на фтп берутся из файла. Нужно будет сделать так, чтобы каждая новая строчка задивалась с отличного от предыдущего задания ip-a.

Я думаю можно будет просто подгружать имеющиеся ip-адреса из файла и по порядку с них производить заливку.