Требуется создать систему Биржи труда. По функционалу похожий на движок Jamit Job Board, kubelance или известных сайтов поиска работы. С использованием php, ajax, mysql
Доработка скрипта залива по FTP
Здраствуйте,
Имеется дорген лезвия, в котором нужно доработать функцию залива файлов по фтп так, чтобы заливка файлов с сервера производилась с разных IP-адресов (так как сетевой карте присвоено несколько IP-адресов).
Вот что нам посоветовали сделать - "Смотри, во-первых, можно написать скрипт, который бы по FTP выкладывал бы с заданного айпишника. Это можно реализовать и на php, и на Perl."
Это и требуется сделать. Думаю можно будет это реализовать, написав функцию работы с фтп на сокетах, где можно будет выбирать ip-адрес с которого заливать файлы. Потом это нужно будет интегрировать в дорген.
В доргене предусмотрена пакетная генерация, при котором данные для заливки на фтп берутся из файла. Нужно будет сделать так, чтобы каждая новая строчка задивалась с отличного от предыдущего задания ip-a.
Я думаю можно будет просто подгружать имеющиеся ip-адреса из файла и по порядку с них производить заливку.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $300Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Здравствуйте! Нужен скрипт со следующими функциями: 1) В ячейку вводится СЛОВО, далее скрипт делает парсинг НА ВЫБРАННУЮ ГЛУБИНУ результатов поиска ВЫБРАННОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ (ГУГЛ/ЯХУ/ЯНДЕКС/РАМБЛЕР) и делает ПРИНТСКРИНЫ полученных сайтов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $45
Сделать из любого готового шаблона для ворд пресс чтото похожее на картинку. Возможна и джумла и любой другой подходящий под параметры движок. + добавить плагин гостевая книга + добавить плагин ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработка ряда php-скриптов, обрабатывающих данные, полученные из внешних источников в xml-формате, а также форм, обеспечивающих представление результатов обработки такой информации.Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется создать движок сайта знакомств. По функционалу похожий на известные движки (AeDating, Dating Pro, Dating Software и другие) С использованием php, ajax, mysql.Закрыт17 лет назад
- $250
Требуется создать новостной движок. По функционалу похожий на движок SoSo News Express Pro или на известные новостные движки (fontanka.ru и ему подобные) С использованием php, ajax, mysql.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо с помощью регулярных выражений выудить из текста все рисунки (на локальном компе) и закачать их на интернет-сайт. Дело срочное, не сложное, думаю, не более, чем на полчаса для профи. Предложение актуально до понедельника...Закрыт17 лет назад
Есть сайт на движке Joomla 1.5. На нем установлен модуль для проигрывания flv файлов (интернет кинотеатр). Проблема в том, что фильмы отлично проигрываются в Opera и Internet Explorer, но не работют в FireFox. Хотелось бы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт www.palomnik.gr . сделан на slaed 1 На первой странице есть таблица в программой мероприятий. Её нужно сделать на флаше красивыми (славянскими) шрифтами и соответственно теже ссылки, что и и в таблице. Еще ...Завершен17 лет назад
- $250
Здравствуйте, Есть магазин на базе Vam Shop Edition (os-commerce). Нужно максимально упростить оформление заказов. В корзине должен остаться выбор формы оплаты и способа доставки. ...Закрыт17 лет назад