Скрипт "фотографирования" сайта

Здравствуйте!

Нужен скрипт со следующими функциями:

1) В ячейку вводится СЛОВО, далее скрипт делает парсинг НА ВЫБРАННУЮ ГЛУБИНУ результатов поиска ВЫБРАННОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ (ГУГЛ/ЯХУ/ЯНДЕКС/РАМБЛЕР) и делает ПРИНТСКРИНЫ полученных сайтов (в натуральную высоту, в полную высоту!!! и цветные), далее они сохраняются в виде JPG в максимальном качестве. Если в результате поиска отпарсилась НЕ ИНДЕКСНАЯ СТРАНИЦА, то скрипт В ДОБАВОК делает принтскрин и ИНДЕКСНОЙ страницы. Имя JPG должно совпадать с сайта.

2) В окно вводится один или несколько урлов (списком), скрипт повторяет действия.

Очень желательно, чтобы скрипт работал с ВЭБ-сервера (на крайний случай с моего домашнего компа).

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Уважаемые Программисты, прошу Вас здраво оценивать свои силы и не тратить общее время:

этот проект уже поднимался мной 3 недели назад и был отдан в работу, но фрилансер "исчез" не доделав его.

По доброте душевной, не буду портить ему аккаунт "хорошим" отзывом...

Так давайте же работать! :)