Закачка нескольких файлов на сервер одновременно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок214 просмотров

Надо с помощью регулярных выражений выудить из текста все рисунки (на локальном компе) и закачать их на интернет-сайт. Дело срочное, не сложное, думаю, не более, чем на полчаса для профи. Предложение актуально до понедельника...

17 лет назад
fernand
Иванов 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergei_kopin
Копин 
54 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
Сергей Копин хорошо справился с первоначальной работой, однако при просьбе внести некоторые добавления у него сдали нервы. Человек оказался абсолютно неадекватным и эмоционально неустойчивым в общении с клиентом. Сложно нанимать на работу такого неуравновешенного фрилансера. Результат плачевный: работа не выполнена, заказчик словесно унижен! Не знаю как сложатся у Сергея отношения с другими заказчиками, я свой выбор сделал - отзыв отрицательный! Вот цитаты из переписки с Сергеем по ICQ: "сложно все. для тех, кто в танке повторяю перезалить картинку не получится - одна из перечисленных за целый день проблем ... честное слово, такое впечатление складывается, что я разговариваю с ослом который еще и слушает только сам себя ... вы совсем дебил ???? как я ухе неоднркратно объяснял речь шла о локальнои сервере ... Честное слово даже и незнаю что сказать, целый день объяснял - результат ноль - разговаривал со стеной ... от именно. что нах** этот ненадо ни картинка ваша нах** никому не нужна, ни то изъеб**е, чтот вы сотворили и гордо называете движком, послушайте сами себя - бред, но все что вы перечисляли можно сделать за 20 минут, справится и ребенок, я думаю чтот вы в этом убедитесь, если кто-то согласится это делать, только вот с вами работать в первую очередь что нах** ненужно. Я бы сказал чтот вы кретин, но вам виднее..."
Точное задание, ясное изложение, должное понимание, приятное общение, очень настойчивая оплата.

Заявки фрилансеров

sergei_kopin
Копин 
54 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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