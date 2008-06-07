Закачка нескольких файлов на сервер одновременно

Сергей Копин хорошо справился с первоначальной работой, однако при просьбе внести некоторые добавления у него сдали нервы. Человек оказался абсолютно неадекватным и эмоционально неустойчивым в общении с клиентом. Сложно нанимать на работу такого неуравновешенного фрилансера. Результат плачевный: работа не выполнена, заказчик словесно унижен! Не знаю как сложатся у Сергея отношения с другими заказчиками, я свой выбор сделал - отзыв отрицательный! Вот цитаты из переписки с Сергеем по ICQ: "сложно все. для тех, кто в танке повторяю перезалить картинку не получится - одна из перечисленных за целый день проблем ... честное слово, такое впечатление складывается, что я разговариваю с ослом который еще и слушает только сам себя ... вы совсем дебил ???? как я ухе неоднркратно объяснял речь шла о локальнои сервере ... Честное слово даже и незнаю что сказать, целый день объяснял - результат ноль - разговаривал со стеной ... от именно. что нах** этот ненадо ни картинка ваша нах** никому не нужна, ни то изъеб**е, чтот вы сотворили и гордо называете движком, послушайте сами себя - бред, но все что вы перечисляли можно сделать за 20 минут, справится и ребенок, я думаю чтот вы в этом убедитесь, если кто-то согласится это делать, только вот с вами работать в первую очередь что нах** ненужно. Я бы сказал чтот вы кретин, но вам виднее..."