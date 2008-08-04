Есть скрипт доски объявлений WR-Board 1.5 (http://www.wr-script.ru/load/wr-board-v-1.5.zip) - php, есть скрипт граббера с другой доски объявлений - php, есть скрипт, вычленяющий из распознанного текста номера телефонов - php и есть форум IP.Board ...
Создание скрипта биржи труда
Требуется создать систему Биржи труда.
По функционалу похожий на движок Jamit Job Board, kubelance или известных сайтов поиска работы.
С использованием php, ajax, mysql
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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