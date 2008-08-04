Создание скрипта биржи труда

Если честно, то это пожалуй один из лучших, если не лучший из всех моих заказчиков! Никаких проблем, задания и замечания истолковывались четко и понятно! Можно сказать ,что проект мы делали вместе, так как многое из реализованного личные задумки заказчика. Очень приятно было работать, надеюсь и на дальнейшее сотрудничесто.