Добавить функциию в готовый PHP скрипт

Краткое описание:

Встроить в готовый сайт на пхп скрипте функцию топа сайтов с админкой для администратора встроенной в админку готового пхп скрипта(моего сайта) и пользователя как отдельный скрипт админки.

Подробное описание

нужно сделать топ сайтов и встроить его в дизайн уже готового сайта принцип работы топа: нужен счётчик(дизайн его мы нарисуем сами нам нужны лишь размеры) который будет считать хиты и хосты и согласно этим данным (которые сохраняются на мускул сервере) выводить популярные сайты вверх в списке. В админке топа для админа(меня) и юзеров тех кто добавил свой сайт в топ нужна полная статистика по сайту кто откуда ходит на этот сайт, а именно: статистика переходов на сайт с других сайтов(реф урлы) статистика перехода с сайта на другие сайты. Статистика перехода на сайт по поисковым запросам в поисковых системах. Статистика хиты/хосты за день, неделю или месяц. У всей статистики нужен выбор день неделя месяц. В топе не должно быть прямых ссылок, нужны ссылки вида site.ru/?go=drugoisite.ru.

Более подробное тз отправим по асе