Требуется программист в Питере для доработки сайта. CMS - Битрикс. Создан дизайн, работает импорт каталога товаров (~100 000 наименований). Нужно доработать импорт, создать экспорт заказов в нашу базу и возврат результатов обоработки. Есть еще несколько ...
Настроить мультидоменность в скрипте почты hivemai
Пользователи сервиса почты у меня при регистрации ящика могут выбрать домен. Например [email protected] или [email protected]. Но если кто-то зарегистрировал [email protected], то другой человек при попытке зарегистрировать [email protected] получает сообщение скрипта "К сожелению, экаунт [email protected] уже занят другим пользователем. Пожалуйста, возратитесь и выберите другой." Если я создал аккаунт [email protected], то я почему-то набирая при заходе [email protected] попадаю в аккаунт [email protected].
И письма почему-то адресованные [email protected] приходят на [email protected].
В общем такая вот проблема "слипания" адресов с одинаковой первой частью ([email protected] и [email protected]).
icq 232-512-991
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