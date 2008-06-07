Настроить мультидоменность в скрипте почты hivemai

Пользователи сервиса почты у меня при регистрации ящика могут выбрать домен. Например [email protected] или [email protected]. Но если кто-то зарегистрировал [email protected], то другой человек при попытке зарегистрировать [email protected] получает сообщение скрипта "К сожелению, экаунт [email protected] уже занят другим пользователем. Пожалуйста, возратитесь и выберите другой." Если я создал аккаунт [email protected], то я почему-то набирая при заходе [email protected] попадаю в аккаунт [email protected].

И письма почему-то адресованные [email protected] приходят на [email protected].

В общем такая вот проблема "слипания" адресов с одинаковой первой частью ([email protected] и [email protected]).

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