Настроить мультидоменность в скрипте почты hivemai

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Завершен2 заявки140 просмотров

Пользователи сервиса почты у меня при регистрации ящика могут выбрать домен. Например [email protected] или [email protected]. Но если кто-то зарегистрировал [email protected], то другой человек при попытке зарегистрировать [email protected] получает сообщение скрипта "К сожелению, экаунт [email protected] уже занят другим пользователем. Пожалуйста, возратитесь и выберите другой." Если я создал аккаунт [email protected], то я почему-то набирая при заходе [email protected] попадаю в аккаунт [email protected].

И письма почему-то адресованные [email protected] приходят на [email protected].

В общем такая вот проблема "слипания" адресов с одинаковой первой частью ([email protected] и [email protected]).

icq 232-512-991

17 лет назад
asf
41 год
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Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

qqq
Cisum 
39 лет
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17 лет назад
$40
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qqq
Cisum 
39 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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