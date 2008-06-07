Подправить tinyMCE

Необходимо добработать редактор, точнее ту его часть, которая отвечает за вставку рисунка. Все что нужно сделать, это чтобы когда пользователь вставляет изображение с размерами отличными от его исходного, формировался кусок скрипта, отвечающий за открытие этого изображения в новом окне по размерам равному исходному.

Пример:

Есть изображение A.jpg с размерами 400*500, я вставляю его и меняю размеры на 100*110, редактор при вставке должен сформировать не просто

a вот такое

Сделать нужно срочно.

Указывайте цену. т.к. это тоже играет роль, а задание не большое и не сложное.

в приложении редактор.