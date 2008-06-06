Перенос с ХТМЛ на ЦМС джумла и оптимизация сайта.

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Закрыт4 заявки176 просмотров

В кратце:

Сайт www.alfatradeinfo.ru нужно поставить на джумловский движок и заточить под работу организации...

Есть приблизительные шаблоны которые подойдут.

Joomla
17 лет назад
loki_loki
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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