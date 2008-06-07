Сделать мелкие правки во флеше

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок277 просмотров

Куплен шаблон на темплейтмонстере.

Нужно будет:

1. Изменить текст ссылок.

2. Изменить логотип

3. Изменить поведение флешки при взаимодействии пользователем

4. И др. подобное

Опыт работы с флеш обязателен.

17 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

C4
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

C4
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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