Импорт в Shop Script прайсов в Exel

Нужен модуль импорта экселевских прайсов в ШопСкрипт.

Разработка модуля снуля или интеграция ШС и парсера Экселя - значения не имеет, главное конечный результат.

Модуль должен давать возможность закгрузки прайса в .xls формате; импортировать наименование, цену, возможно артикул; понимать разделы и подразделы.

З.Ы. Под екселевскими прайскми имеется в виду xls, а не csv который уже и так есть...