Кликальщик ссылок

Готов купить готовые скрипты или услышать идеи для реализации скриптов прокликивания ссылок на сайтах например bux.to и т.п.

Писал сам такой скрипт. Открывал сайт через сокеты пихал в заголовок нужные куки качал страницу с линками, затем по линкам выкачивал страницы, яваскрипты в них не выполнялись естественно но все было ок. Через полмесяца что то там они сделали на bux.to и когда заходил на сайт скриптом с сервака вываливалась надпись типа ошибки, когда заходил браузером, все ок. Слышал в инете что можно через CURL на PHP попробовать, но руки так и не дошли проверить это.

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