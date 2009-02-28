Графика для флеш-игры

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок458 просмотров

Задача:

Отрисовать полный комплект графики для маджонга. В первую очередь это два комплекта фишек. Первый классический китайский, второй приближенный к европейскому. Плюс к этому интерфейс для игры – сама объемная фишка с тенью, меню, кнопочки, рамочки, один фоновый рисунок, подобрать шрифт, все в восточном стиле. Анимация не требуется. Элементы можно рисовать как в растре, так и в векторе, на ваш выбор. Технические требования предоставлю по ходу работы.

Базовый бюджет $300 плюс $100 за скорость. Срок 10-15 дней, за 10 - $400, за 15 - $300, то есть за скорость премия $20 за каждый день.

Промежуточные результаты должны предоставляться каждые 2-3 дня.

Просьба оставлять заявки тех, кто имеет портфолио и готов приступить к работе сразу.

17 лет назад
akkort
Тимур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$360
Несмотря на все сложности в согласовании графики с основным заказчиком Владимир проявил понимание и выдержку, в результате проект благополучно завершили.
Тимур заказчик который четко знает чего хочет. Постоянно помогал и подсказывал мне в ходе работы. Расчитывался со мной сразу после принятия очередного этапа работы, по схеме котрую мы согласовали ранее. Что приятно обещал премию в случае выполнения определенных условий условийи и выплатил её. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад