Графика для флеш-игры

Задача:

Отрисовать полный комплект графики для маджонга. В первую очередь это два комплекта фишек. Первый классический китайский, второй приближенный к европейскому. Плюс к этому интерфейс для игры – сама объемная фишка с тенью, меню, кнопочки, рамочки, один фоновый рисунок, подобрать шрифт, все в восточном стиле. Анимация не требуется. Элементы можно рисовать как в растре, так и в векторе, на ваш выбор. Технические требования предоставлю по ходу работы.

Базовый бюджет $300 плюс $100 за скорость. Срок 10-15 дней, за 10 - $400, за 15 - $300, то есть за скорость премия $20 за каждый день.

Промежуточные результаты должны предоставляться каждые 2-3 дня.

Просьба оставлять заявки тех, кто имеет портфолио и готов приступить к работе сразу.