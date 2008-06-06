Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Сайт разработан на Joomla

Требуется: Доработать сайт согласно ТЗ и дизайн-макетам.

1. Исправить верстку

2. Исправить каталог (формат вывода)

Конкретные замечания будут предоставлены.

Joomla
17 лет назад
adery
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров