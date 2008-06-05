Проект снова актуален. Текущая задача - парсинг данных с soccerstand.com На заглавной странице там матчи текущего дня и онлайн результаты. Парсер должен собирать информацию с этого сайта (данные с центрального поля главной ...
Скрипт автосёрфинга
Нужно создать скрипт сайта для автосёрфинга!
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