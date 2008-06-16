Установка по и настройка сервера под FreeBSD

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Завершен8 заявок239 просмотров

Нужно настроить сервер, на котором установлена ось FreeBSD:

1.Настроить сервер.

2.Установить программы:

DirectAdmin

— Apache 2.2.8;

— PHP 5.2.5 (Zend Engine v2.2.0, Zend Optimizer v3.2.8);

— MySQL 5.0.37;

— Exim 4.67;

— vm-pop3d 1.1.7.

всё полностью настроить в рабочие состояние, на сервере будут размещены несколько сайтов

также заранее нужно поставить фаерволы и тд, чтобы сервер невозможно было досить.

Настраивать нужно будет через ssh всё.

Кто за сколько сможет всё это настроить? чтобы сервер функционировал как хостинг, но под несколько сайтов.

ApacheMySQLPHP
17 лет назад
STIMIK
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$50
2 дня
Всё отлично настроил за минимальное количество времени, очень доволен работой и ценой!
Отличный заказчик. Конкретно поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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