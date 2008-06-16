Установка по и настройка сервера под FreeBSD

Нужно настроить сервер, на котором установлена ось FreeBSD:

1.Настроить сервер.

2.Установить программы:

DirectAdmin

— Apache 2.2.8;

— PHP 5.2.5 (Zend Engine v2.2.0, Zend Optimizer v3.2.8);

— MySQL 5.0.37;

— Exim 4.67;

— vm-pop3d 1.1.7.

всё полностью настроить в рабочие состояние, на сервере будут размещены несколько сайтов

также заранее нужно поставить фаерволы и тд, чтобы сервер невозможно было досить.

Настраивать нужно будет через ssh всё.

Кто за сколько сможет всё это настроить? чтобы сервер функционировал как хостинг, но под несколько сайтов.