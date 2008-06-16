Проект снова актуален. Текущая задача - парсинг данных с soccerstand.com На заглавной странице там матчи текущего дня и онлайн результаты. Парсер должен собирать информацию с этого сайта (данные с центрального поля главной ...
Установка по и настройка сервера под FreeBSD
Нужно настроить сервер, на котором установлена ось FreeBSD:
1.Настроить сервер.
2.Установить программы:
DirectAdmin
— Apache 2.2.8;
— PHP 5.2.5 (Zend Engine v2.2.0, Zend Optimizer v3.2.8);
— MySQL 5.0.37;
— Exim 4.67;
— vm-pop3d 1.1.7.
всё полностью настроить в рабочие состояние, на сервере будут размещены несколько сайтов
также заранее нужно поставить фаерволы и тд, чтобы сервер невозможно было досить.
Настраивать нужно будет через ssh всё.
Кто за сколько сможет всё это настроить? чтобы сервер функционировал как хостинг, но под несколько сайтов.
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