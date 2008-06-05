Собрать проект на HostCMS

Доработать каталог www.100dverey.ru хочется чтоб в подкаталоге товар выглядел так http://dverivolhovec.ru/catalog/classic/ а когда заходишь в выдранный товар то выглядел так http://dverivolhovec.ru/catalog/classic/page29/1071/ и внизу были другие модели товара в данной подкатегории ...