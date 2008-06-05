Собрать проект на HostCMS

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Есть задача: собрать проект на HostCMS 5.0 Бизнес

Сайт сверстан, 6 шаблонов страниц (главная, внутренняя-информационная, внутренняя-список новостей, внутренняя-список товаров, внутренняя-карточка товара, внутренняя-корзина заказа) .

Функционал сайта описан в приложенном файле.

Необходимо быстро (желательно до 09.06.08) и качественно собрать сайт за разумные деньги.

Выслушиваю предложения в этом топике, оглашайте свою цену и сроки.

Без опыта сборки на Host CMS прошу не беспокоить.

17 лет назад
x-rom
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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