Интегрировать DLE 7.0, Shop-Script Premium, phpBB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо интегрировать DLE 7.0, Shop-Script Premium, phpBB 3, сделать из всего этого единое целое, сделать общий личный кабинет для зарегистрированных пользователей, настроить для них бонусную систему.

DLE
17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров