Прокручивающееся спецпредложение в Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Главная http://img-fotki.yandex.ru/get/3/monstercritic.9/0_123bb_f3b15a26_orig

надо сделать прокручивающийся список, это типа лента такая которая прокручивает все товары, а центарльная картинка выделена зеленым

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$15
1 день
Сделал Прокручивающееся спецпредложение в Shop-Script я очень рад сотрудничеству с Вадимом Хочю отрекомендовать след факторы позитива в сотрудничестве: 1)Адекватность отношения к проэкту. 2)Ответсвенность 3)Скорость Работы 4)Учёт Сроков Рекомендую!
Сотрудничеством с Антоном доволен, адекватные задачи, адекватные сроки оплаты.

Заявки фрилансеров

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад

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