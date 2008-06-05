Система электронных открыток

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок338 просмотров

Написать скрипт с нуля - система электронных открыток!

PHP+MySQL+XML+XSL+AJAX (JQuery - желательно)

полное документирование кода;

возможность легко менять структуру сайта;

Первичная стоимость 500$

------------------

------------------

AJAXjQueryMySQLPHP
17 лет назад
Debian
Руслан 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$1000
14 дней

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад