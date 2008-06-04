Серверный монитор-пингатор

Нужен простой скрипт - пхп или перл , пингующий заданное кол-во серверов - например 20, по запуску кроном - например раз в час. Пингуем с повторами - например если не доступен с первой попытки, повторяем попытку через 10 минут, если по прежнему не доступен, значит только тогда отмечаем 1 неудачную попытку...

Пишущий инфу в лог файл (за каждый месяц пишется в отдельный файл).

В случае недоступности сервера в течение заданного времени,

например 3 часа (3 запуска в нашем примере), берет список адресов e-mail с текстового файла и рассылает сообщение

вида - дата, время, сервер ип адрес такой то недоступен 3 часа, ну и дальше по шаблону. Ип данного сервера пишется в bad-файл и при следующем

запуске после обычной проверки, сверяется данный файл на доступность сервера указанного в нем - если при

сервер был уже при проверке доступен, то высылается сообщение вида - дата/время, сервер ип адрес такой то доступен, ну и дальше по шаблону.

Еще должен быть простой обработчик лог файла - при входе с веба - список ип адресов, которые заданы для мониторинга,

выбираем месяц - напротив каждого появляется сумма кол-ва раз, когда сервер был недоступен - просто считаем в логе...

При выборе конкретной даты - столбик ипок, напротив каждого - сколько раз в данную дату он был недоступен, причем если

сервер недоступен в момент генерации отчета - его ип есть в bad-файл - то его кол-во недоступных раз посвечиваем другим цветом.

Хотелось бы иметь возможность по дерганию кроном - например 1 раз в день - получать отчет на мыло - за день. 1 раз в месяц - отчет

за месяц.

дополнить отдельной функицией анализатор логов - вынести в отдельный файл - при запуске с веба опрашиваем в заданном пути директории

например 100 штук от 1 до 100, в каждой лежит 1 файл, нам надо взять его дату и время и вывести в строчку. 100 файлов = столбик из 100 строчек.

если в какой то из дир файла нет - то ставить прочерк.

возможно небольшое увеличение стоимости в случае острой необходимости...

Ася тут или в личные ускорит... :).