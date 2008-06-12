Верстка и программинг сложного сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок186 просмотров

Требуется в короткий срок сверстать дизайн, написать под него панель управления и настроить это все на моем хостинге.

приватный проект для Осин Владимир (static-l)

17 лет назад
ElleX
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

static-l
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
1 день
Владимир очень хорошо проявил себя как с профессиональной точки зрения, так и со стороны общения. Работа была сделана вовремя и на очень хорошем уровне. Также он помог настроить под работу сайта хостинг и принял активное участие в тестировании. Я благодарен Владимиру за приятное сотрудничество и непременно обращусь к нему снова. Спасибо!

Заявки фрилансеров

static-l
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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