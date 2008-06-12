Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз. можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать. либо арифметическую- ...
Верстка и программинг сложного сайта
Требуется в короткий срок сверстать дизайн, написать под него панель управления и настроить это все на моем хостинге.
приватный проект для Осин Владимир (static-l)
Выбранный исполнитель
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