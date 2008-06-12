Верстка и программинг сложного сайта

Владимир очень хорошо проявил себя как с профессиональной точки зрения, так и со стороны общения. Работа была сделана вовремя и на очень хорошем уровне. Также он помог настроить под работу сайта хостинг и принял активное участие в тестировании. Я благодарен Владимиру за приятное сотрудничество и непременно обращусь к нему снова. Спасибо!