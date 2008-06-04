FLash Player аналог Youtube

Функционал:

Play, FF, RW, Pause, Adjust Screen Size

Когда ролик проигрался нужно Replay, Share и Download Now

этот Download линк нужно чтобы подставлялся скриптом, т.е. указывал на определенный ролик

и по клику левой клавишей во время проигрывания чтобы уходили мы на этот Download link

Бюджет 20 wmz сроки 2-3 чяса