У меня был некоммерческий сайт футбольного прогнозирования worldsoccer.samara.ws на базе Postnuke. Захотелось возродить его. В разделе NFL на сайте результаты, таблица, статистика берутся из MySQL, а туда, в свою очередь делается импортом из экселя. На ...
Нужен движок для автосайта
Нужно написать движок для авто-сайта с использованием ява-скрипт.
Примеры функционала:
Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д.
С предложением стучать строго в ICQ980387
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