Нужен движок для автосайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок349 просмотров

Нужно написать движок для авто-сайта с использованием ява-скрипт.

Примеры функционала:

www.auto.ru

www.avto.ru

www.kupia.ru

Также в жвижке должен быть видео-модуль, rss, рекламный модуль (баннеры, контекст), биллинг-система и т.д.

С предложением стучать строго в ICQ980387

17 лет назад
rusdesign
Studio 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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