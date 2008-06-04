Требуется сделать скрипт, который будет менять кодировку RSS. Т.е. на входе может быть RSS с кодировкой, например win1251 или koi-8r, а на выходе должна быть utf-8. У нас ...
Анализатор сайтов на PHP
Нужен анализатор сайтов на PHP. Вида "нажал кнопку - получил результат".
Где будут браться данные
WHOIS (любой)
Яндекс
Яху
Данные обрабатываются и дается сводный отчет. Надо будет написать простой интерфейс для анализатора, парсер хуиз (это несложно должно быть), забирать тиц, пр (тоже не особо трудно), парсер яху понядобится, с парсингом яндекса помогу.
Сроки - 2 3 дня. Оплата - 100 - 150 wmz , подробности проговорим
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