Есть магазин на VAMSHOP с модулем статей- требуется при публикации статей- чтобы можно было публиковать из админки в заданном разделе форума, и при этом в статье появлялась ссылка- на заданную тему.
Разработка Flash программы для рулетки
Нужно разработать рулетку. Пример рулетки: https://www.videocasino.ru/.
Заявки фрилансеров
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