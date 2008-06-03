WebCAT Business

Надо сделать для него счетчик (для размещения на сайтах участников с ведением статистики посещений, хостов и т. д., вобщем как у всех:)). Сделать для него защиту от накруток. Реализовать полную статистику по сайтам в WebCAT с графиками с и т. д. Интеграция WebCAT с DLE 7.0.