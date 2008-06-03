Задания по сайту на БИТРИКСЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки178 просмотров

Суть - есть доска объявлений www.prodayslona.ru

Ищем компанию для переодического выполнения задач разного уровня на долговременный период.

Для понимания уровня задач:

1. переделать подачу объявлений, сделав регистрацию после ввода текста объявления. Пример olx.ru

2. Сделать полностью автономную подписку объявлений. В присылаемом письме, должны быть названия объявлений, при клике на которые посетитель попадает на страницу объявлений.

Полное ТЗ после утверждения исполнителя.

Требование к исполнителям:

1. быть компанией с портфолию (битрикс)

2. обрисовать диапазон цен на вышеуказанные задачи

3. предложить как можно ускорить работу сайта

17 лет назад
verybestman
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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