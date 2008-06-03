Нужно доработать простую фото-галерею, а именно сделать: 1. Чтобы при загрузке изображение сохранялось в базу MySQL (сейчас изображения хранятся на FTP) Собственно и все. Оставляйте icq
Создание языковой версии сайта
Нужно сделать язхіковую версию существующего сайта (как независимой ветки).
Соответственно, будет нужнен небольшой редизайн и переверстка.
Также - изменение баннерной крутилки (редизайн под другие площадки).
Заявки фрилансеров
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