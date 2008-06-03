Создание языковой версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

Нужно сделать язхіковую версию существующего сайта (как независимой ветки).

Соответственно, будет нужнен небольшой редизайн и переверстка.

Также - изменение баннерной крутилки (редизайн под другие площадки).

17 лет назад
Mykhaylo
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров