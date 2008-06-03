1. Имеем таблицу следующей структуры: Marka Model Ob_dv_KW God God1 Emk Pol Klem Krep Dlin Shir Viso ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.(66KW)/1.4 i.e. 16V T.S.(76 KW) 1994 2000 50 S_0 E_1 B_01 212 175 190 AUDI A3 (8L) 1.9 TDI (66/81 kW) 1996 2000 80 S_0 E_1 B_13 317 175 190 2. Нужно написать скрипт на PHP подбора параметров по этой базе с элементами ...
Флэш програмирование игр для интернет казино
Требуется флэш програмирование лобби и игр для интернет казино.
Состав работы:
- лобби
- 2 вида рулетки
- 2 вида блэкджек
- 3 вида покера
- 5 слот автоматов 20 линейных с бонус играми
- 3 видеопокера
Итого: 16 картинок для флэш програмирования.
Ждем полную стоимость проекта и сроки исполнения.
Условия оплаты: не предоплата.
Высокий уровень обязателен.
Пример нашего казино www.goldsmircasino.com
Заявки фрилансеров
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