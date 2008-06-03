Флэш програмирование игр для интернет казино

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Требуется флэш програмирование лобби и игр для интернет казино.

Состав работы:

- лобби

- 2 вида рулетки

- 2 вида блэкджек

- 3 вида покера

- 5 слот автоматов 20 линейных с бонус играми

- 3 видеопокера

Итого: 16 картинок для флэш програмирования.

Ждем полную стоимость проекта и сроки исполнения.

Условия оплаты: не предоплата.

Высокий уровень обязателен.

Пример нашего казино www.goldsmircasino.com

17 лет назад
goldmir
Иван 
80 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров