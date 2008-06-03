Устранить утечку памяти в скрипте

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок236 просмотров

Коротко ТЗ.

Движок-форум PHPBB, все страницы форума жрут в среднем 4-5мб что в принципе нормально, одна из страниц съедает больше 100мб, понять причину и устранить

17 лет назад
Krapan
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

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Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$15
За несколько часов нашел суть проблемы утечки памяти в сложном коде, доволен, буду обращатся еще
Сотрудничество было успешным: оплата своевременная и в указанном объеме. Человек ответственный и исполнительный.

Заявки фрилансеров

njkxxmlzprn
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад