Есть ряд сайтов в проекте (на этапе дизайна) которые нужно повесить на данную систему. Нужны хорошие специалисты. Шаблоны в системе - css. Кто хочет постоянно сотрудничать (главное - качество, скорость, пунктуальность, ответственность) и готов предлагать ...
Устранить утечку памяти в скрипте
Коротко ТЗ.
Движок-форум PHPBB, все страницы форума жрут в среднем 4-5мб что в принципе нормально, одна из страниц съедает больше 100мб, понять причину и устранить
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