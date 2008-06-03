Почему не работает счетчик денег?

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки233 просмотра

Кто подскажет почему может не работать счетчик здесь http://svk.by/constructor.php

в мозилле работает, в искплойере нет.

требуется только подсказать (написать мнение), т.е. соотвественно конкурс до первого верного варианта.

http://svk.by/constructor.php

17 лет назад
teut
49 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$5
Быстро подсказал в чем дыло не так дело в моем скрипте. самое занятное, что человек написал мне как должно быть чтоб он работал, хотя самого скрипта я ему не давал. +если человек может исправить чужую ошибку, то у себя вряд ли допустит. Всем рекомендую!
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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