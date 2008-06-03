Почему не работает счетчик денег?

Быстро подсказал в чем дыло не так дело в моем скрипте. самое занятное, что человек написал мне как должно быть чтоб он работал, хотя самого скрипта я ему не давал. +если человек может исправить чужую ошибку, то у себя вряд ли допустит. Всем рекомендую!