Всем привет! Интересует разработка данного модуля для встраивания в основной движок: Нужна легкая версия клиента, с основными функциями(контакт-лист,добавление удаление пользователей, отправка сообщений, правка профайла итд...) Основная задача чтобы он работал на ...
Требуется "одеть" и немного изменить сайт на PHP
Есть функционирующий "открыточный" сайт на бесплатном движке, имеются наброски дизайна
Необходимо "натянуть" этот дизайн на сайт. Движок на PHP и MySQL
Homepage скрипта:
http://www.maianscriptworld.co.uk/free-php-scripts...
Там же можно посмотреть образцы сайтов, построенных на данном движке.
Предложения на [email protected]
Заявки фрилансеров
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