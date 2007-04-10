Создания клона с новыми возможностями

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка247 просмотров

Есть flash-приложение http://www.nytimes.com/2007/04/10/business/2007_BUYRENT_GRAPHIC.html?_r=4&adxnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1212408700-/7UFVGttRys0EwCrWRJMIg

Нужно сделать тоже самое, но для России путём декомпиляции и разработка клона на основе этого flash.

17 лет назад
plr
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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