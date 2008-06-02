Скачать торренты

Нужно организовать массовую скачку файлов с торрентов.

Есть nix сервера с местом под файлы 100Tb, нужно:

1. Организовать скачивание файлов по указанным торрентам. 100Tb за месяц.

2. Авто обновление базы файлов.

Канал 300mbit, сервера удаленные.

Кидалы идут в ж......Предоплаты даже 10$ не дам. Только безопасная сделка, никакого безнала и WM, только безопаска.

Т.З. будет позже, но суть описана выше.

Бюджет – скажите сколько надо, обсудим. У клиента деньги есть. От 1000$ и выше

Пишите в личку:

1. О себе. Опыт, кол-во людей.

2. Цена.

3. Срок.

4. Местонахождение. Город, страна.

5. Как видите реализацию поставленной задачи?