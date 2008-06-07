Настроить мультидоменность в скрипте почты hivemai

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Завершен2 заявки136 просмотров

Пользователи сервиса почты у меня при регистрации ящика могут выбрать домен. Например [email protected] или [email protected]. Но если кто-то зарегистрировал [email protected], то другой человек при попытке зарегистрировать [email protected] получает сообщение скрипта "К сожелению, экаунт [email protected] уже занят другим пользователем. Пожалуйста, возратитесь и выберите другой." Если я создал аккаунт [email protected], то я почему-то набирая при заходе [email protected] попадаю в аккаунт [email protected].

И письма почему-то адресованные [email protected] приходят на [email protected].

В общем такая вот проблема "слипания" адресов с одинаковой первой частью ([email protected] и [email protected]).

icq 232-512-991

17 лет назад
asf7777777
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17 лет назад

Выбранный исполнитель

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
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7 лет назад
17 лет назад
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Сделано очень качественно и профессионально. Приятно было иметь дело!
Спасибо. Я был очень рад работать с вами.

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azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
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7 лет назад
17 лет назад