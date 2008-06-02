Сделать скрипт на открывание эксит консоли

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки224 просмотра

Требуется написать или передать javascript, который открывает окно после того как пользователь покидает сайт.

Именно сайт (конкретный домен) а не страницу на которой он в данный момент находится.

JavaScript
17 лет назад
streoel
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$10
То что нужно было сделал, давольно быстро.
Дмитрий адекватный человек, оплатил мои мысли без лишних вопросов.

Заявки фрилансеров

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад