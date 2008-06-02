Требуется разработка игры на технологии флэш на стандартных правилах типа "скрытые объекты". Задача игрока - поиск объектов в заданном пространстве. Не требуется графическая работа, только программирование на флэш.
Сделать скрипт на открывание эксит консоли
Требуется написать или передать javascript, который открывает окно после того как пользователь покидает сайт.
Именно сайт (конкретный домен) а не страницу на которой он в данный момент находится.
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