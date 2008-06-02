Необходимо доработка скрипта RapidKill_5.93 или написать свой. Смыл такой. В этом скрипте вставляешь прямую ссылку на файл и он закачивает к тебе на сайт, а потом можно скачать, отправить на обменники, и т.д. ...
Требуется сделать простой сайт знакомств
Требуется сделать простой сайт знакомств.
Все просто:
1) Нужно чтобы люди могли регистрироваться. Добавлять фотографии, удалять фотографии, редактировать альбом и название к фотографиям. Возможность скрывать некоторые альбомы.
2) Голосовать за понравившуюся анкету
3) Оставлять комментарии
4) Необходима возможность получения привилегий (получение путем оплаты статуса, возможность появление личной фотографии на первой страницы итп). Получение статуса возможна при оплате через платежные системы, смс.
5) Обмениваться сообщениями внутри сайта.
6) Отдельная гостевая книга для обмена сообщениями и предложениями.
7) Возможность добавлять свое видео.
Это примерный список того, что нам хотелось бы видеть на сайте.
Ждем ваши цены и сроки в личку.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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