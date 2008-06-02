Требуется сделать простой сайт знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок247 просмотров

Требуется сделать простой сайт знакомств.

Все просто:

1) Нужно чтобы люди могли регистрироваться. Добавлять фотографии, удалять фотографии, редактировать альбом и название к фотографиям. Возможность скрывать некоторые альбомы.

2) Голосовать за понравившуюся анкету

3) Оставлять комментарии

4) Необходима возможность получения привилегий (получение путем оплаты статуса, возможность появление личной фотографии на первой страницы итп). Получение статуса возможна при оплате через платежные системы, смс.

5) Обмениваться сообщениями внутри сайта.

6) Отдельная гостевая книга для обмена сообщениями и предложениями.

7) Возможность добавлять свое видео.

Это примерный список того, что нам хотелось бы видеть на сайте.

Ждем ваши цены и сроки в личку.

Спасибо.

17 лет назад
adulter
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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