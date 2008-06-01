Чистка HTML кода - C++

Нужен исходник на C++ программы, которая будет чистить HTML код от всех тегов, оставляя только чистый текст и выдирая ссылки с анкорами.

ТЗ в аттаче.

Прошу в приват или на Email [email protected] с ценами и сроками.

С уважением, Алексей