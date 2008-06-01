Чистка HTML кода - C++

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Закрыт7 заявок326 просмотров

Нужен исходник на C++ программы, которая будет чистить HTML код от всех тегов, оставляя только чистый текст и выдирая ссылки с анкорами.

ТЗ в аттаче.

Прошу в приват или на Email [email protected] с ценами и сроками.

С уважением, Алексей

HTML
17 лет назад
asderty
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

serij123
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

serij123
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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