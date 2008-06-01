Аукцион PhpProBid 6.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

1. Прием платежей, вебмани, яндекс-деньги.

2.Реализовать возможность добавления группы товаров в магазин пользователя.

3.Реализовать грамотную статистику и рейтинг популярности магазинов пользователей.

4. Автоматическая курсовка валют

5.По дизайну: нужен модуль/модули вывода разной информации на главной странице(банеры,флеши, текст...)

с возможностью менять местами относительно положения на главной, или несколько шаблонов(расматриваются варианты)

6. Разработать уникальный шаблон.

Возможен выбор не всей задачи а одного из пунктов.

17 лет назад
oz85
Олег 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Ildarius
Ильдар 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Ildarius
Ильдар 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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