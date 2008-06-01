Надо грамотно вставить в сайт код сапе. Цена вопроса 50 рублей.
Аукцион PhpProBid 6.3
1. Прием платежей, вебмани, яндекс-деньги.
2.Реализовать возможность добавления группы товаров в магазин пользователя.
3.Реализовать грамотную статистику и рейтинг популярности магазинов пользователей.
4. Автоматическая курсовка валют
5.По дизайну: нужен модуль/модули вывода разной информации на главной странице(банеры,флеши, текст...)
с возможностью менять местами относительно положения на главной, или несколько шаблонов(расматриваются варианты)
6. Разработать уникальный шаблон.
Возможен выбор не всей задачи а одного из пунктов.
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