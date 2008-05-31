Требуется написать несколько модулей для Social Engine.

Если быть точным, то требуется модуль - каталог заведений(ресторанов, баров, и всяких фирм), что бы у каждой фирмы была страничка, рейтинги, отзывы. Если это к примеру ресторан или бар, то значит должно быть меню, фирменные блюда и тд и тп. Если фирма, то спектр услуг... + на главной странице вывод топ заведений.

ТЗ скину исполнителю.

Оставляйте предложения в формате - цена, срок, аська, портфель.

Заранее благодарен.