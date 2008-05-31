Требуется организовать интерфейс выбора мероприятия к партнерской программе продажи билетов от parter.ru. Программа реализуется на основе XML-файлов. См. прилагаемое ТЗ.
Написать несколько модулей для Social Engine
Требуется написать несколько модулей для Social Engine.
Если быть точным, то требуется модуль - каталог заведений(ресторанов, баров, и всяких фирм), что бы у каждой фирмы была страничка, рейтинги, отзывы. Если это к примеру ресторан или бар, то значит должно быть меню, фирменные блюда и тд и тп. Если фирма, то спектр услуг... + на главной странице вывод топ заведений.
ТЗ скину исполнителю.
Оставляйте предложения в формате - цена, срок, аська, портфель.
Заранее благодарен.
Заявки фрилансеров
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