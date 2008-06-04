Заказы для PHP программиста, знающего Shop Script

Нужен PHP программист, знающий Shop Script CMS для различных постоянных заказов по доработке магазина.

Оставьте тут свои заявки и описание опыта работы. Нужен кодинг, нестанадртные решения, переделка структуры. Надо чтобы человек был на связи постоянно, желательно по телефону, елси еще и из Москвы то вообще отлично. По оплате и предоплате всегда договоримся, главное хорошие портфолио от Вас.