Заказы для PHP программиста, знающего Shop Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок211 просмотров

Нужен PHP программист, знающий Shop Script CMS для различных постоянных заказов по доработке магазина.

Оставьте тут свои заявки и описание опыта работы. Нужен кодинг, нестанадртные решения, переделка структуры. Надо чтобы человек был на связи постоянно, желательно по телефону, елси еще и из Москвы то вообще отлично. По оплате и предоплате всегда договоримся, главное хорошие портфолио от Вас.

PHP
17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
17 лет назад
$30
Сделал бегущую строку на сайте бесплатно. что приятно.
Сделал бегущую строку заказчику нахаляву. Всегда приятно помочь людям...

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
17 лет назад