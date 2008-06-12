Резиновый флеш

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок490 просмотров

Есть флеш, его надо зделать резиновым. Розтягиваться должна только середина, елементы в правой и левой части флеша должны остаться на своих местах. Пример флеша добавлен, исходник есть.

17 лет назад
IgorSerko
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sbdiz
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sbdiz
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад