Вставить код сапы в шаблон DLE

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Здравствуйте, требуется простая вещь, вставить код сапы в шаблон DLE, то есть папка с кодом уже есть на сайте, антибан поставлен, требуется в файл main.tml (файл шаблона) вставить код сапы что бы сайты показывались в разделе друзья сайта

вот и все. дел на 5 минут, оплата по факту, сайт http://sardelok.net

ICQ 450-540-046 скайп webstudy

DLE
17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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