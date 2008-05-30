Здравствуйте, требуется простая вещь, вставить код сапы в шаблон DLE, то есть папка с кодом уже есть на сайте, антибан поставлен, требуется в файл main.tml (файл шаблона) вставить код сапы что бы сайты показывались в разделе друзья сайта

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